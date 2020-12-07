Онлайн-встречи с писателями проведут столичные библиотеки в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Онлайн-встречи с современными российскими писателями состоятся с 8 по 23 декабря. Их проведут столичные библиотеки, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Участниками трансляций станут поэты, прозаики, детские авторы, сценаристы и журналисты, среди которых Леонид Юзефович, Татьяна Устинова и Дарья Донцова.

"Запланированы прямые трансляции на YouTube-каналах читален, а также на их страницах в социальных сетях. Во время эфиров пользователи смогут задавать вопросы в чатах и комментариях под видео", – сказано в сообщении.

В рамках зимней серии встреч запланировано 18 мероприятий, рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры. Там подчеркнули, что осенью подобные встречи пользовались популярностью у горожан.

Подробности о мероприятиях можно найти на сайте.

Ранее стало известно, что ВДНХ запускает новый цикл лекций в дистанционном формате, на которых все желающие смогут познакомиться с историей советского, американского, а также японского кинематографа. Мероприятия будут проходить 9 и 16 декабря в 19:00. Первая лекция уже состоялась 2 декабря.

