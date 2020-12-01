ВДНХ запускает новый цикл онлайн-лекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ВДНХ запускает новый цикл лекций в дистанционном формате, на которых все желающие смогут познакомиться с историей советского, американского, а также японского кинематографа. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, цикл из трех онлайн-встреч "Киносреда" был подготовлен совместно с Государственным музейно-выставочным центром "Росизо". Мероприятия буду проходить 2, 9 и 16 декабря в 19:00.

В прямом эфире выступит киновед сотрудник "Росизо" Александр Югай, который расскажет о киноискусстве XX века и самых известных фильмах.

"Зрители узнают, что снимали до начала и во время Второй мировой войны и какое кино смотрели в послевоенные годы. Все лекции будут сопровождаться показами фрагментов знаковых фильмов той или иной страны", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Лекции можно будет посмотреть на странице выставки в соцсетях. Длительность каждой встречи составляет около часа.

2 декабря пройдет первая лекция "Голливуд умер. Да здравствует Новый Голливуд!". На ней можно будет узнать об американском кино середины 1940-х – конца 1970-х годов.

9 декабря встреча будет посвящена азиатскому киноискусству. На лекции "От дзидайгэки до каваий: последствия культурного слома в японском кинематографе" объяснят, чем довоенное японское кино отличается от фильмов, которые снимали после войны.

16 декабря на лекции "Весна в советском кинематографе" расскажут об эволюции киноискусства СССР от так называемого периода "малокартинья", который пришелся на военные и послевоенные годы, до кино начала 1970-х.

Ранее стало известно, что столичные музеи с 1 по 6 декабря проведут в дистанционном формате лекции, концерты, а также экскурсии. Все желающие смогут насладиться сюитами из балетов Петра Чайковского, узнать о судьбе любимой сестры Александра Пушкина и погрузиться в атмосферу Серебряного века.

Для москвичей парки, библиотеки и культурные центры столицы постоянно проводят онлайн-мероприятия. Свыше 500 выставок уже доступны на портале "Музейная Москва онлайн".

