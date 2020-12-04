В Москве пройдет онлайн-марафон "Новогодняя экспедиция"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичам предложили принять участие в онлайн-марафоне "Новогодняя экспедиция", который пройдет с 7 по 28 декабря в социальных сетях акции "День без турникетов".

Как сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, благодаря такому формату принять участие в мероприятии смогут все желающие.

Он также напомнил, что на сайте проекта доступны виртуальные экскурсии, которые уже набрали более 50 тысяч просмотров, передает портал мэра и правительства Москвы.

Раз в три дня организаторы и партнеры проекта будут отправлять участникам задания. За выполнение начислят баллы, которые потом можно будет обменять на приз.

Чтобы принять участие в онлайн-марафоне, нужно зарегистрироваться на сайте и подписаться на проект в социальных сетях Instagram, Facebook и "ВКонтакте".

В Госдуме ранее рекомендовали отказаться от приглашения в дом Деда Мороза и Снегурочки из-за распространения коронавируса и предложили провести онлайн-встречу.