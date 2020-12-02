В Госдуме предложили провести онлайн-встречу детей с Дедом Морозом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Родителям в этом году рекомендуют отказаться от приглашения в дом Деда Мороза и Снегурочки из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Вместо этого член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич советует организовать такую встречу в онлайн-режиме либо переодеться в сказочного героя одному из родителей. При этом важным он считает объяснить детям, почему главные герои праздника поздравляют их в такой форме.

"В зависимости от возраста и уровня развития на доступном ребенку языке следует рассказать, что такое вирусы и чем они могут быть опасны. И что эти вирусы могут забраться на одежду Деда Мороза и, учитывая их крошечные размеры, спрятаться там, а после остаться в каждом доме, где бывает Дед Мороз", – пояснил Менделевич.

Он подчеркнул, что детей ни в коем случае нельзя запугивать, устрашать инфицированием и вероятным летальным исходом. Не менее важным он считает рассказать ребенку о правилах гигиены.

Ранее сообщалось, что в столице впервые заработала электронная почта Деда Мороза. Отправить письма волшебнику можно с 18 ноября по 15 января, для этого нужно заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Затем надо написать текст послания, при желании прикрепить файл с рисунком и указать адрес электронной почты, на который придет ответ.

В пресс-службе Мосгорпарка напомнили, что акция "Почта Деда Мороза" проводится третий год подряд. За это время о своих желаниях, мечтах и планах заявили около девяти тысяч детей и взрослых.

Кроме того, сообщалось, что в столице из-за пандемии коронавируса не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия.

