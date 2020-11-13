Почта Деда Мороза заработает в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице впервые заработает электронная почта Деда Мороза, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отправить письма волшебнику можно с 18 ноября по 15 января, для этого нужно лишь заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Затем надо написать текст послания, при желании прикрепить файл с рисунком и указать адрес электронной почты, на который придет ответ.
В пресс-службе Мосгорпарка напомнили, что акция "Почта Деда Мороза" проводится третий год подряд. За это время о своих желаниях, мечтах и планах заявили около девяти тысяч детей и взрослых.
"В этом году необязательно даже искать специальный почтовый ящик, чтобы опустить туда бумажное письмо – каждый может отправить послание волшебнику не выходя из дома. А Дед Мороз в своей столичной резиденции будет оттачивать свои навыки пользования современными средствами связи", – говорится в сообщении.
Ответ из Московской усадьбы волшебника должен прийти в течение двух–трех дней с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru. Его лучше заранее занести в базу контактов, чтобы письмо не попало в папку "Спам".
По классике отправить послание можно и по обычной почте. Написав письмо на бумаге, его надо положить в конверт и указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Обязательно следует написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом.
Новогодние почтовые ящики появятся на следующей неделе, их установят на территории 31 московской зоны отдыха, включая Перовский парк, парки "Северное Тушино", "Фили" и другие. Узнать ящики можно будет по новогоднему декору и подписи. На бумажные ответы придут в течение зимы.
Акция "Почта Деда Мороза" проходит в городских парках каждый год. В прошлом году почта работала в 17 столичных парках. Было отправлено около пяти тысяч бумажных писем зимнему волшебнику.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники с семьей и минимизировать контакты с другими людьми.
Кроме того, сообщалось, что в столице из-за пандемии коронавируса не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия.
Ограничительные меры, которые будут действовать в городе до 15 января, являются необходимым минимумом в сложившейся ситуации.
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