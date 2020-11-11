Депутаты предложили продлить новогодние каникулы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продлить новогодние праздники на две недели, до 24 января, предлагают представители партии "Коммунисты России". Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инициатива связана с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин подчеркнул, что традиционные новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января включительно.

"(Предлагаем) использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса", – добавил Сурайкин.

В партии считают, что такие меры позволят гражданам провести больше времени со своей семьей, а также заняться самообразованием. Компенсировать неудобства, вызванные данным проектом, депутаты предложили выплатами из бюджета, которые гарантируют гражданам достойное существование на вынужденных каникулах.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова высказалась, что данная инициатива является избыточной. По ее мнению, в регионах должны самостоятельно принимать решения о введении дополнительных нерабочих недель.

"Эпидемиологическая обстановка во всех регионах разная, именно поэтому руководителям субъектов предоставлено право самостоятельно принимать решения по ограничениям", – подчеркнула Павлова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам в новогодние праздники остаться дома. По словам главы ведомства, если у людей есть возможность уехать на дачу, то это очень хорошо. Также она обратила внимание, что, выезжая в другую страну, люди могут попасть там на карантин.

