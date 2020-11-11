В Москве отменили фестиваль "Путешествие в Рождество" из-за эпидситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году проводиться не будет. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся традиционные новогодние елки. Улицы и площади города украсят праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы.

Ранее сообщалось, что новогоднюю подсветку начнут включать в столице с 15 декабря. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столица входит в топ-5 самых освещенных городов мира. Бирюков отметил, что это становится особенно заметно в новогодние праздники.

Он добавил, что этой зимой в столице не будут устанавливать дополнительные украшения. Бирюков сообщил, что все старые световые конструкции были восстановлены и отреставрированы. Их установят на основных площадях, бульварах и магистралях Москвы.

