Кремлевская елка состоится без зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце состоится без зрителей из-за коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской федерации профсоюзов.

Телеканал "Карусель" организует онлайн-трансляцию мероприятия.

"Зато увидеть сказочное новогоднее представление смогут уже не сотни тысяч детей, а миллионы – оно будет транслироваться по центральным телевизионным каналам и в интернете", – отметил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Он добавил, что сюжет будет посвящен книгам и гаджетам. Кремлевская елка состоится с использованием спецэффектов и графики. В частности, будут воссозданы интерьеры Политехнического музея в 3D-графике.

Мероприятие назовут "Пятое время года, или Кто придумал Новый год".

Антонцев подчеркнул, что во время мероприятия дети совершат путешествие в Италию эпохи Возрождения, петровскую Россию. Он отметил, что грядущая Кремлевская елка будет посвящена связи традиций и инноваций.

"Основной лейтмотив: с книгами нужно учиться работать, они не антипод, а верные партнеры современных девайсов и гаджетов. Тема эта очень современная, и мы уверены, что Кремлевская елка – 2021 будет интересна ребятам всех возрастов", – заявил Антонцев.

Ранее стало известно, что столичные торговые центры начали украшать к Новому году. В частности, на втором этаже ГУМа разместили новогодние сани с подарками, а балконы украсили огоньками и еловыми ветками.