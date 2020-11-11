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Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники с семьей и минимизировать контакты с другими людьми.

"В сегодняшней ситуации хотелось бы, конечно, обратиться к населению и в первую очередь попросить в этот сложный период минимизировать риски и спланировать в новогодние праздники свою активность в таком формате, чтобы обезопасить себя и окружающих", – приводит ТАСС слова министра здравоохранения.

Мурашко отметил, что Новый год является семейным праздником, и посоветовал провести его в кругу родственников.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве в этом году проводиться не будет. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Также отмечалось, что не состоятся традиционные новогодние елки.

Также глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в новогоднюю ночь не будут работать московские рестораны. При этом он уточнил, что речи о полном локдауне в столице не идет.