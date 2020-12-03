ВДНХ приглашает москвичей на новые онлайн-лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ представили расписание новых онлайн-мероприятий на декабрь 2020 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С 3 по 26 декабря специалисты проведут лекции по древней славянской культуре, встречи читательского клуба и занятия по современной лингвистике.

На 6 и 20 декабря запланирована лекция Николая Буцких, основателя центра исследований древнерусской культуры "Зело". Он расскажет об алфавитах древности и покажет, как предки россиян изображали диковинных животных.

Зарегистрироваться на мероприятие могут не более 50 человек. Откроется запись в Zoom-конференцию на сайте центра "Слово" за несколько дней до занятия. Для всех желающих параллельно будет идти трансляция на странице ВДНХ в соцсети "ВКонтакте".

3 и 17 декабря на тех же платформах пройдут встречи с литературоведом, кандидатом филологических наук, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Егором Сартаковым. На занятиях обсудят романы "Преступление и наказание" и "Война и мир".

Сартаков также проведет онлайн-семинары по русскому языку. Они запланированы на 5, 12 и 26 декабря. Тематика занятий – безударные главные в корне слова, причастные, деепричастные и сравнительные обороты.

До конца 2020 года все образовательные мероприятия центра "Слово" будут проходить в онлайн-формате.

Ранее на ВДНХ объявили о запуске цикла онлайн-встреч "Киносреда". Первая лекция состоялась 2 декабря, еще две пройдут 9 и 16 декабря. Проект об истории советского, американского и японского кинематографа подготовили при участии Государственного музейно-выставочного центра "Росизо".