ВДНХ приглашает москвичей на новые онлайн-лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ представили расписание новых онлайн-мероприятий на декабрь 2020 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
С 3 по 26 декабря специалисты проведут лекции по древней славянской культуре, встречи читательского клуба и занятия по современной лингвистике.
На 6 и 20 декабря запланирована лекция Николая Буцких, основателя центра исследований древнерусской культуры "Зело". Он расскажет об алфавитах древности и покажет, как предки россиян изображали диковинных животных.
Зарегистрироваться на мероприятие могут не более 50 человек. Откроется запись в Zoom-конференцию на сайте центра "Слово" за несколько дней до занятия. Для всех желающих параллельно будет идти трансляция на странице ВДНХ в соцсети "ВКонтакте".
3 и 17 декабря на тех же платформах пройдут встречи с литературоведом, кандидатом филологических наук, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Егором Сартаковым. На занятиях обсудят романы "Преступление и наказание" и "Война и мир".
Сартаков также проведет онлайн-семинары по русскому языку. Они запланированы на 5, 12 и 26 декабря. Тематика занятий – безударные главные в корне слова, причастные, деепричастные и сравнительные обороты.
До конца 2020 года все образовательные мероприятия центра "Слово" будут проходить в онлайн-формате.
Ранее на ВДНХ объявили о запуске цикла онлайн-встреч "Киносреда". Первая лекция состоялась 2 декабря, еще две пройдут 9 и 16 декабря. Проект об истории советского, американского и японского кинематографа подготовили при участии Государственного музейно-выставочного центра "Росизо".
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