Бесплатные онлайн-курсы по иностранным языкам запустили для столичных кадет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный центр "Патриот. Спорт" запустил для кадет бесплатные онлайн-курсы по английскому, французскому и китайскому языкам. Об этом заявили представители департамента образования города, сообщает Агентство "Москва".

Образовательная программа получила название "ЛингваШкола для кадет". "Онлайн-лекции и вебинары сфокусированы на изучении военного перевода. Программа направлена на предпрофессиональное образование школьников, поэтому слушатели курсов не только улучшат знание предмета, но и подготовятся к поступлению в высшие учебные заведения", – объяснил директор учреждения Марат Кучушев.

Онлайн-лекции будут проводить студенты старших курсов бакалавриата и магистранты Московского государственного лингвистического университета. Известно, что заявки на обучение уже подали свыше 600 учащихся 7–9-х кадетских классов.

"В 2019-2020 учебном году в кадетских классах Москвы появилось новое направление "военный перевод", – добавили в департаменте образования.

Сейчас свыше 750 кадет из 16 городских школ постигают основы работы переводчика, а также знакомятся со спецификой военного перевода.

Ранее стало известно, что кадетские классы появятся еще в 23 московских школах. Школы, которые присоединились к проекту, занимаются разработкой программы дополнительного образования и предпрофессиональной подготовки кадет.