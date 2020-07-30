Кадетские классы появятся еще в 23 московских школах

09:35
Фото: Москва 24/Александр Авилов
К проекту "Кадетский класс в московской школе" в новом учебном году присоединятся 23 учебных заведения столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Она отметила, что на сегодняшний день в 226 образовательных организациях столицы учатся более 21 тысячи кадет.
"Если ребята решили пройти предпрофессиональную подготовку к гражданской военной службе, они могут поступить в кадетский класс. Им будут доступны 16 профилей обучения. В столице это направление набирает популярность", – рассказала Ракова.
Вице-мэр добавила, что сейчас идет набор в 7-е кадетские классы, для поступления в которые необходимо иметь отличную успеваемость за 6 класс и пройти собеседование.
Школы, которые присоединились к проекту, занимаются разработкой программы дополнительного образования и предпрофессиональной подготовки кадет, ведут набор офицеров-воспитателей.
20 февраля состоялось торжественное мероприятие по награждению лучших выпускников кадетских классов в Кремле. Они получили благодарственные письма от мэра Москвы Сергея Собянина.
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