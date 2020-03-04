В Пензенской области кадеты обращаются к учителям "господин" и "госпожа"

Кадетов под Пензой обяжут обращаться к учителям "господин" и "госпожа"

Кадетов из Пензенской области заставляют обращаться к учителям "господин" и "госпожа". Подобная формулировка закреплена в положении школы, сообщает телеканал Москва 24.

"Здравия желаем господин учитель", – такой дисциплины требуют от учащихся при приветствии преподавателей.

Отмечается, что этому правилу уже несколько лет, однако родители кадетов начали возмущаться только сейчас.

"Такого в школе XXI века не должно быть. Это слово относится к минувшей эпохе, где такое обращение подразумевало господствующего класса и наличие рабов", – стали отмечать они.

Остается непонятным, почему до настоящего момента ситуация оставалась без внимания. В обстоятельствах инцидента еще предстоит разобраться.

Ранее замминистра обороны РФ Андрей Картаполов рассказал, как кадеты готовились ко Дню защитника Отечества. По его словам, ребята чистили форму, чеканили шаг и репетировали смену караула.