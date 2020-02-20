Награждение лучших выпускников кадетских классов прошло в Кремле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Лучшие выпускники кадетских классов получили награды в Кремле. Отличившимся в учебе, спорте и общественной жизни учащимся вручили благодарственные письма от Сергея Собянина, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кадеты получали награды из рук руководителя департамента образования и науки Исаака Калины, депутата Госдумы Владимира Шаманова и председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Отмечается, что церемония награждения дала старт VI городскому форуму кадетского образования "Честь имею служить Отчизне!". В 2020 году он приурочен к 75-й годовщине победу в Великой Отечественной войне.

"Сейчас в Москве уже более 20 тысяч учеников носят погоны и форму кадет. Погрузиться в будущую профессию могут ученики школ, в которых мы создали специальные предпрофессиональные классы – кадетский, медицинский, инженерный, ИТ-классы", – рассказал Калина, отметив, что набор в кадетский класс ведется более чем в 200 школах столицы.

Ранее в Москве состоялся благотворительный кадетский бал. Он был приурочен ко Дню Героев Отечества, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны. В мероприятии приняли участие лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники социальных учреждений из 65 регионов России.