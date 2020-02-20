Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:25

Награждение лучших выпускников кадетских классов прошло в Кремле

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Лучшие выпускники кадетских классов получили награды в Кремле. Отличившимся в учебе, спорте и общественной жизни учащимся вручили благодарственные письма от Сергея Собянина, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кадеты получали награды из рук руководителя департамента образования и науки Исаака Калины, депутата Госдумы Владимира Шаманова и председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Отмечается, что церемония награждения дала старт VI городскому форуму кадетского образования "Честь имею служить Отчизне!". В 2020 году он приурочен к 75-й годовщине победу в Великой Отечественной войне.

"Сейчас в Москве уже более 20 тысяч учеников носят погоны и форму кадет. Погрузиться в будущую профессию могут ученики школ, в которых мы создали специальные предпрофессиональные классы – кадетский, медицинский, инженерный, ИТ-классы", – рассказал Калина, отметив, что набор в кадетский класс ведется более чем в 200 школах столицы.

Ранее в Москве состоялся благотворительный кадетский бал. Он был приурочен ко Дню Героев Отечества, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны. В мероприятии приняли участие лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники социальных учреждений из 65 регионов России.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика