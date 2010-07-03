Около тысячи столичных кадет и юнармейцев примут участие в параде 7 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В параде на Красной площади, который пройдет 7 ноября, примут участие около тысячи учеников кадетских классов и юнармейцев, сообщила директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская.
"10 парадных расчетов пройдут маршем, это право они заслужили, став лучшими на смотре-конкурсе по строевой подготовке. Еще два парадных расчета московских школьников подготовили "Юнармия" и кадетские казачьи классы", – приводит слова Ярославской Агентство "Москва".
Она отметила, что кадеты будут маршировать в одном строю с военнослужащими Минобороны России, воспитанниками Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кавалерийской группой Президентского полка, сводным военным оркестром Московского территориального гарнизона, членами военно-исторических клубов.
По словам Ярославской, перед маршем кадеты изучают историю парада. Ребят, как она отметила, готовят к параду и физически, и психологически.
Торжественное шествие проводится в Москве ежегодно начиная с 2003 года. Согласно Федеральному закону "О днях воинской славы и памятных датах России", день проведения военного парада на Красной площади 7 ноября отнесен к Дням воинской славы России.
Также в марше 2019 года примут участие исторические реконструкторы и знаменные группы со штандартами фронтов и боевыми знаменами частей, участвовавших в Битве под Москвой. На параде представят 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны.
С трибун парад посмотрят порядка 7 тысяч гостей, в том числе 1,2 тысячи военнослужащих времен войны. Четверо из них были непосредственными участниками марша 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них, Евгению Ануфриеву, недавно исполнилось 97 лет.
После парада запланировано возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. На Красной площади с 11:00 заработает военно-исторический музей под открытым небом.
Ранее стало известно, что в связи с проведением парада в Москве 7 ноября планируют ограничить движение на улице Петровке и на Страстном бульваре. Водителям необходимо заранее ознакомиться со схемой проезда.
На Красной площади состоялась репетиция марша в честь военного парада 1941 года
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