Собянин утвердил порядок проведения марша в память о параде 7 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вопрос проведения торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, обсудили на заседании президиума правительства Москвы.

Торжественное шествие проводится в Москве ежегодно начиная с 2003 года. Согласно Федеральному закону "О днях воинской славы и памятных датах России", день проведения военного парада на Красной площади 7 ноября отнесен к Дням воинской славы России.

В марше 2019 года примут участие исторические реконструкторы и знаменные группы со штандартами фронтов и боевыми знаменами частей, участвовавших в Битве под Москвой. На параде представят 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Кроме того, на Красную площадь выйдут парадные расчеты военнослужащих, суворовцев, кадетов и юнармейцев. Колонна проследует 7 ноября с 10:00 до 10:45.

С трибун парад посмотрят порядка 7 тысяч гостей, в том числе 1,2 тысячи военнослужащих времен войны. Четверо из них были непосредственными участниками марша 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них, Евгению Ануфриеву, недавно исполнилось 97 лет.

После парада запланировано возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. На Красной площади с 11:00 заработает военно-исторический музей под открытым небом.

Торжественный марш на Красной площади поддержат тематической акцией "Рубежи Победы". Проект охватит подмосковные города Серпухов, Наро-Фоминск, Химки, Дмитров, Волоколамск, Истру и другие. Здесь возложат цветы к мемориалам защитников Москвы.

Ранее стало известно, что в связи с проведением парада в Москве 7 ноября планируют ограничить движение на улице Петровке и на Страстном бульваре. Водителям необходимо заранее ознакомиться со схемой проезда.

На Красной площади состоялась репетиция марша в честь военного парада 1941 года



