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11:12

Движение ограничат в столице из-за марша на Красной площади

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре столицы из-за марша в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

22, 24, 28, 30 октября, а также 1 ноября с 14:00 до 20:00 полностью перекроют Васильевский Спуск, улицу Ильинку от Новой площади до Красной площади, улицу Варварку – от Старой площади до Красной площади. Помимо этого, Васильевский Спуск будет перекрыт 5 и 7 ноября с 6:00 до 13:00.

По одной полосе движения ограничат на Моховой улице от Большой Никитской до Тверской, а также на Петровке – от Театральной площади, дома 1 до Театрального проезда. Ограничения на обоих участках будут действовать 7 ноября. На первом – с 08:00 до 12:00, на втором – с 11:00 до 14:30.

В этом году исполняется 78 лет со дня исторического военного парада. Впервые его провели на Красной площади 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Участники прямо с Красной площади отправлялись на передовую. Парад поднял боевой дух армии и тех, кто находился в тылу.

С 2005 года в годовщину парада проводится его историко-театрализованная реконструкция с торжественным маршем, проездом и выставкой ретротехники.

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