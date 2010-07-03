Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В начале октября в столице изменится ряд маршрутов общественного транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, с 1 октября меняются маршруты электробуса Т36 и автобусов № 154, 238 и № 677к. Это связано со строительными работами. В сторону ВДНХ электробусы будут двигаться, минуя Станционную улицу, а после Дмитровского шоссе направятся через 3-й Нижнелихоборский проезд, новый проезд у платформы Окружная и Проектируемый проезд № 1564а.

Автобусы № 154 также не будут заезжать на Станционную улицу, они поедут по новому проезду у платформы Окружная и по Проектируемому проезду № 1564а. Далее, развернувшись на Ботанической улице через 1-й Алтуфьевский путепровод, автобусы проследуют своим маршрутом по Сигнальному проезду. В противоположном направлении – в сторону станции метро "Ховрино" – автобусный маршрут № 154 пройдет через 1-й Алтуфьевский путепровод с разворотом на Ботанической улице, затем, как и прежде, по Станционной улице.

Автобусы № 238 будут следовать до улицы Фонвизина без остановки "Гостиница ВДНХ" у платформы Окружная. После станции метро "Владыкино" они поедут в обоих направлениях через 1-й Алтуфьевский путепровод, улицы Комдива Орлова и Милашенкова – до станции метро "Фонвизинская". Далее их маршрут пройдет до конечной остановки "Улица Фонвизина".

Двигаясь к станции метро "Окружная", автобусы № 677к не будут заезжать на Станционную улицу, а после Дмитровского шоссе направятся через 3-й Нижнелихоборский проезд и новый проезд у платформы Окружная. В сторону платформы Лианозово автобусы № 677к проследуют на Станционную улицу, а затем прежним маршрутом, не заезжая в Проектируемый проезд № 1564а.

С 09:00 среды, 2 октября, автобусы М1, М2, М3, М6, М27 и № 144, следуя по Моховой улице к станции метро "Китай-город", не будут делать остановку "Метро “Библиотека имени Ленина". Изменения связаны с мероприятиями в ЦВЗ "Манеж".

Кроме того, с 17:30 3 октября и с 14:00 6 октября из-за футбольных матчей на стадионе ЦСКА поменяются маршруты наземного транспорта в районе 3-й Песчаной улицы. Так, автобусы № 175 будут курсировать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади, а автобусы № 818 поедут от станции метро "Динамо" до улицы Гризодубовой и от Силикатного завода до Песчаной площади.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет ограничено с 1 октября по 20 декабря на западе Москвы. Для проезда перекроют одну полосу на улице 1-й Рейсовой и улице Большой Внуковской. Это необходимо для проведения работ по строительству инженерных сетей.