Ограничения в октябре: что перекроют и как объехать

Фото: Москва 24/Роман Васильев

В столице с октября вводятся ограничения движения на некоторых участках. О них сообщил информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

В связи с реконструкцией театра "Сатирикон" вводятся ограничения в районе владения № 8 по Шереметьевской улице. Будет перекрыт 4-й проезд Марьиной Рощи в районе владения № 8 по Шереметьевской улице. Ограничения будут действовать с 14 октября 2019 года по 30 ноября 2020 года. Также перекроют 3-й проезд Марьиной Рощи – от владения № 8 по Шереметьевской улице до пересечения с 2-й улицей Марьиной Рощи, с 1 декабря 2019 года по 25 апреля 2020 года.

Из-за строительства Третьего пересадочного контура метро на Аминьевском шоссе перекроют участок шоссе в районе владения № 2. Ограничения будут действовать с 14 октября 2019 года по 28 февраля 2020 года. Уточняется, что будут перекрыты три полосы с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений и перепуска движения на встречное направление.

Также сообщается, что будет перекрыт участок Северо-Восточной хорды в районе дома № 3А, строения 1, по Пермской улице. Ограничения будут действовать 13 октября с 6 утра до 6 вечера. Перекроют две полосы в связи со съемками фильма.

Движение транспорта в районе СК "Лужники" перекроют 10 октября из-за проведения отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года.

