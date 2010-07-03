Движение на Петровке и Страстном бульваре ограничат 7 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на улице Петровке и на Страстном бульваре ограничат в связи с проведением митинга в четверг, 7 ноября. Об этом заявили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Полное перекрытие в связи с проведением демонстрации и митинга 7 ноября будет действовать на Страстном бульваре – от улицы Большая Дмитровка до пересечения с улицей Петровка и на улице Петровке – от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом с 13:00 с открытием движения по мере прохождения колонны", – заявили в организации.

Кроме того, нельзя будет проехать по Театральному проезду в районе пересечения с улицей Петровка. Ограничение будет также действительно 7 ноября, с 16:45 до 17:00.

Дополнительным ограничением станет временное закрытие парковочного пространства на участке Страстного – от улицы Большая Дмитровка до пересечения с Петровкой.

Аналогичную меру применят на отрезке улицы Петровка от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом. Здесь изменения вступят в силу с 00:00 в четверг, 7 ноября, и будут действовать до конца шествия.

Ранее стало известно об ограничении движения автомобилей в центре столицы. В Москве тогда стартовала подготовка к маршу. Шествие проведут 7 ноября и приурочат к годовщине военного парада на Красной площади.