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13:50

Движение на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского перекроют 4 ноября

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского перекроют в понедельник, 4 ноября, из-за демонстрации и митинга по случаю Дня народного единства, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Перекрытия будут действовать с 11:00 до 19:00 на участке улицы Маршала Бирюзова – от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова и участке улицы Маршала Василевского – от площади Академика Курчатова до улицы Щукинской.

Ранее сообщалось, что граждане России уверены в важности празднования Дня народного единства. Согласно опросу ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 70% респондентов.

Половина из них уверены, что праздник помогает сплотить граждан страны. 24% опрошенных заявили, что отмечать праздник "очень важно". Еще 44% уверены, что праздновать его "скорее важно".

В связи с праздником в столице пройдет фестиваль "День народного единства". В этом году праздничная программа развернется на 30 площадках, большинство из которых будет расположено в городских парках.

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