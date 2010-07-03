Старинные игры и мастер классы. Как пройдет фестиваль "День народного единства"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "День народного единства" пройдет в столице в третий раз. Как рассказал Сергей Собянин, этот фестиваль дает возможность лучше узнать "нашу большую многокультурную страну".

"Можно будет познакомиться с ремеслами, кухней и традициями разных народов России. Попробовать приготовить национальное блюдо или смастерить поделку", – написал мэр в своем Twitter.

Праздничная программа развернется на 9 ярмарочных площадках и 21 площадке в городских парках. Гулянья пройдут со 2 по 4 ноября. За эти дни москвичи смогут узнать о культуре и традициях народов всех восьми федеральных округов России.

На Манежной площади ежедневно будут проходить показы иммерсивного спектакля режиссера Сергея Котюха. Каждый федеральный округ будут представлять артисты в ярких национальных костюмах. Они исполнят песни и танцы, популярные в каждом регионе.

Гости фестиваля смогут главные гастрономические хиты разных регионов, а также научиться их готовить. Всего за три дня пройдут более 50 мастер-классов.

К примеру, на площади Революции и на Ореховом бульваре все желающие научатся печь открытый сибирский пирог с ягодами и варить старомосковскую солянку.

На улице Перерве раскроют рецепт толкуши – салата из лосося и брусники по камчатскому рецепту. На Профсоюзной улице можно научиться варить алтайский суп кочо и сибирский сбитень с медом, пряностями и ягодами.

На бульваре Дмитрия Донского, улице Матвеевской и площади Славы кулинарные акцент будет сделан на выпечке – готовить будут бобышки (липецкие оладьи), осетинские пироги, подмосковные расстегаи с зеленым луком и рисом, перепечи по рецепту из Удмуртии. На Школьной улице можно будет приготовить татарские манты.

Пройдут на фестивальных площадках и творческие мастер-классы – всего порядка 300. На площади Революции юным гостям расскажут о принципах городского планирования и познакомят с достопримечательностями крупных российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Сочи и Владивостока. Также они смастерят собственные арт-объекты в виде зданий.

На Школьной улице расскажут о происхождении орнаментов и узоров, характерных для разных регионов страны, познакомят с шекснинской и мезенской росписью и научат писать картины акриловыми красками и гуашью.

В ремесленной мастерской на Профсоюзной улице можно будет познакомиться с ростовской финифтью и скульптурными техниками из Республики Саха, а также научиться расписывать кулоны и ларцы в технике миниатюрной живописи.

На площади Славы можно будет взять уроки гончарного мастерства, живописи по стеклу и создания подушек с кавказскими узорами из тканых полотен.

Раскрашивать деревянные фигурки в виде символов российских регионов и лепить глиняные игрушки, характерные для Тульской области научат на бульваре Дмитрия Донского и на Матвеевской улице. В ремесленной мастерской на Ореховом бульваре можно научиться созданию картин на спилах деревьев в технике точечной росписи, характерной для Иркутской области.

Список всех фестивальных площадок можно на сайте мэра и правительства Москвы.

Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства, напомнили в Роструде. Отдыхать граждане будут со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.