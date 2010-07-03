Граждане России уверены в важности празднования Дня народного единства

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Россияне заявили, что для них важно праздновать День народного единства. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Согласно полученным результатам, 70% россиян подчеркнули, что отмечать День народного единства для них важно. Половина из них уверены, что праздник помогает сплотить граждан страны.

Уточняется, что 24% респондентов заявили, что отмечать праздник "очень важно". Еще 44% уверены, что праздновать его "скорее важно".

В тоже время, 14% жителей России посчитали, что День народного единства отмечать "не важно". Еще 13% выбрали вариант – "скорее не важно". Нейтральный ответ дали 5% опрошенных.

Из главных причин нужности празднования Дня народного единства половина граждан выделила способствование сплочению. Другие 10% отметили фактор воспитания патриотизма.

Среди противников праздника наиболее частое объяснение – отсутствие народного единства в стране и непонимание сути праздника.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 октября. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, всего – 1600 респондентов.

Ранее стало известно, кем работают самые счастливые россияне. В опросе на данную тематику приняли участие 5,5 тысячи человек.