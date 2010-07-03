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Общество

12:31

Россияне посчитали главными ценностями патриотизм, чувство долга и справедливость

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Патриотизм, чувство долга и справедливость являются главными традиционными ценностями для россиян. Об этом рассказала председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Специалисты провели опрос в преддверии Дня народного единства и определили тройку главных традиционных ценностей для граждан России. На первом месте оказался патриотизм, его выбрали 61,7% опрошенных. Далее следует чувство долга перед собой, семьей и Отечеством – 52,5%. На третьем месте – человеколюбие и справедливость (42,7%).

"Мы видим, что ключевые традиционные ценности, которые выделили, коррелируют с той основой системы традиционных ценностей, заложенных в Стратегии национальной безопасности РФ. То есть, по сути, это подтверждает эффективность государственной политики в области сохранения традиционных ценностей", – цитирует РИА Новости представителя ОП.

Наиболее непопулярной ценностью для россиян стало чинопочитание как уважение к власти. Граждан интересует эффективность работы государственных служащих, а не их положение на служебной лестнице.

Ранее почти 70% россиян подчеркнули важность Дня народного единства. Граждане уверены, что праздник помогает сплотить население страны.

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