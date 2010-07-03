Движение в районе метро "Братиславская" перекроют 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в районе станции метро "Братиславская" в Москве будет перекрыто 4 ноября в связи с проведением демонстрации и митинга. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр столичного транспортного комплекса.

Полное перекрытие на этом участке будет действовать с 11:00 по 18:00.

Ранее Каховскую линию столичного метрополитена закрыли для пассажиров из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" откроются для пассажиров уже в составе БКЛ. На время закрытия линии пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

