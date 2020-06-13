Более 6 тыс московских школьников поступили в кадетские классы в этом году

09:37
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что почти 6,5 тысяч школьников стали учениками кадетских классов, передает портал мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что в 2020 году в рамках проекта "Кадетский класс в московской школе" из стен образовательных учреждений вышли 2,2 тысячи ребят. Ракова сообщила, что в столичных школах открывают по несколько кадетских классов, поскольку количество мест не совпадает с количеством желающих.
"Кадетское образование становится все более популярным среди московских школьников и их родителей. Статистика показывает, что не только мальчики, но и девочки с радостью вступают в кадетское братство. Из 21 тысячи кадет в Москве почти восемь тысяч девушек", – отметила Ракова.
Этой весной кадетские классы занимались в онлайн-формате, продолжая осваивать учебную программу. Кроме того, был проведен турнир "Киберкадеты", в котором приняли участие более 5,5 тысяч человек. В рамках мероприятия дети отрабатывали навыки стрельбы в тактическом шутере и танковом симуляторе.
Кроме того, кадеты в виртуальном пространстве отпраздновали День Победы. Так, 6 мая состоялся тематический эфир "Гордимся и помним. День кадетского движения". В подготовке материалов для мероприятия поучаствовали ребята из более 200 школ Москвы.
20 февраля состоялось торжественное мероприятие по награждению лучших выпускников кадетских классов в Кремле. Они получили благодарственные письма от мэра Москвы Сергея Собянина.
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