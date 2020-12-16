ВДНХ приглашает на онлайн-встречи с режиссерами и актерами

Фото: Пресс-служба ВДНХ

ВДНХ совместно с Государственным музейно-выставочным центром "Росизо" приглашают на онлайн-встречи с режиссерами и актерами, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Ведущим онлайн-цикла стал основатель фестиваля короткометражных фильмов Short Shot Fest Никита Чисников. Его гости познакомят пользователей с новинками театров, работами победителей кинофестивалей и различными известными артистами.

Первая онлайн-встреча пройдет 17 декабря с участием актера Игоря Неведрова. Он расскажет о современном театре, познакомит со своим творчеством и даст советы начинающим актерам.

Участником второго выпуска станет актриса театра и кино Дарья Повереннова. В четверг, 24 декабря, она расскажет о предстоящих новых ролях и поделится своими любимыми театральными постановками.

Третья встреча состоится с режиссером документального кино Юлией Киселевой 28 декабря. Она поделится профессиональными секретами и объяснит, как собирают средства на съемку и продвижение неигрового кино. Выпуски будут опубликованы на сайте выставки и на ее странице в социальной сети Facebook.

Ранее ВДНХ анонсировала проведение цикла познавательных онлайн-лекций. Первая встреча состоялась 13 декабря. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин рассказал о метеорном потоке и о том, кто присваивает имена небесным телам.

20 декабря в 16:00 можно будет узнать о том, как происходит отбор в отряды космонавтов. Лекцию проведет сопредседатель молодежного совета Русского космического общества популяризатор космонавтики Денис Прудник. Все желающие смогут задать вопросы специалисту после мероприятия. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

