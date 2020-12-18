XII Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва" состоится в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

XII Молодежный онлайн-фестиваль "Разноцветная Москва" впервые состоится в онлайн-формате. Он пройдет 20 декабря, локации начнут работать в 12:00.

Главной площадкой мероприятия станет конкурс граффити-работ. В него войдут произведения, в которых визуализируются национальные символы, сказочные герои, а также новогодние и рождественские традиции разных народов.

В создании рисунков примут участие 15 лучших стрит-арт-художников. Также пользователям предложат поучаствовать в мастер-классе по граффити.

Кроме того, в программу фестиваля войдет брейк-данс. Во время трансляции покажут танцы, исполненные в этом стиле. Для этого проведут соревнования по брейк-дансу, в результате которых определят сильнейшие танцевальные коллективы.

После этого состоится церемония награждения победителей. На ней выступят молодежные национальные коллективы. Они представят танцы в стилях фолк, фьюжен, рэп и битбокс.

Фестиваль "Разноцветная Москва" организует Московский дом национальностей. Поддержку мероприятию окажет столичный департамент национальной политики и межрегиональных связей. Трансляция фестиваля будет доступна на YouTube-канале Московского дома национальностей.

Сейчас в Москве проходит онлайн-марафон "Новогодняя экспедиция". Он завершится 28 декабря. Мероприятие проходит в онлайн-формате. В его рамках доступны виртуальные экскурсии, а также задания для участников проекта.