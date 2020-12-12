В Москве пройдет онлайн-марафон для молодежи – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-марафон для столичной молодежи "Ты в Москве" стартует 14 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Длиться он будет 10 дней. За это время для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий – начиная мастер-классами и встречами с известными людьми, заканчивая онлайн-викторинами и нетворкингом.

Как подчеркнула заммэра столицы Наталья Сергунина, участников ждет насыщенная образовательная, деловая и культурная программа от городских молодежных проектов.

"Профориентация и начало карьеры, развитие надпрофессиональных навыков, здоровый образ жизни – вот лишь некоторые темы предстоящего марафона. Их ребята определяли сами", – заявила она.

Марафон пройдет в социальной сети "ВКонтакте". Присоединиться к нему можно на странице "Молодежи Москвы". В рамках мероприятия организованы несколько проектов.

В частности, участники проекта "Московский диалог" смогут пообщаться с профессионалами и специалистами из разных сфер, и узнать, как повысить личную эффективность. Школьникам расскажут, на что обратить внимание при выборе вуза, а студентов научат использовать полученные в университете навыки во взрослой жизни.

Онлайн-платформа "ВРаботе" проведет карьерный марафон. Молодые люди смогут проанализировать свое резюме, пройти собеседования и презентовать сильные стороны на онлайн-ярмарке вакансий.

Мастер-классы и паблик-токи с профессиональными журналистами пройдут в рамках проекта "Ты в кадре", а стриткультурное сообщество "На районе" проведет встречи с известными танцорами и спортсменами. В рамках проекта "Дебаты" можно будет научиться основам ораторского искусства и работе перед камерой.

Помимо этого, различные мероприятия проведут некоммерческие молодежные организации.

В сентябре а портале "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное мероприятиям для молодежи. Ежегодно в столице проводятся тысячи различных студенческих фестивалей и конкурсов: "Весенняя неделя добра", Московский день студента, марафон #ЛетоСПользой, международный фестиваль студенческого и молодежного спорта Moscow Games и другие.

"Активным гражданам" предложили определить, каких мероприятий нужно проводить больше – профориентационных, образовательных, развлекательных, творческих или спортивных.