В Москве пройдет онлайн-марафон для молодежи – Сергунина

09:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Онлайн-марафон для столичной молодежи "Ты в Москве" стартует 14 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Длиться он будет 10 дней. За это время для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий – начиная мастер-классами и встречами с известными людьми, заканчивая онлайн-викторинами и нетворкингом.
Как подчеркнула заммэра столицы Наталья Сергунина, участников ждет насыщенная образовательная, деловая и культурная программа от городских молодежных проектов.
"Профориентация и начало карьеры, развитие надпрофессиональных навыков, здоровый образ жизни – вот лишь некоторые темы предстоящего марафона. Их ребята определяли сами", – заявила она.
Марафон пройдет в социальной сети "ВКонтакте". Присоединиться к нему можно на странице "Молодежи Москвы". В рамках мероприятия организованы несколько проектов.
В частности, участники проекта "Московский диалог" смогут пообщаться с профессионалами и специалистами из разных сфер, и узнать, как повысить личную эффективность. Школьникам расскажут, на что обратить внимание при выборе вуза, а студентов научат использовать полученные в университете навыки во взрослой жизни.
Онлайн-платформа "ВРаботе" проведет карьерный марафон. Молодые люди смогут проанализировать свое резюме, пройти собеседования и презентовать сильные стороны на онлайн-ярмарке вакансий.
Мастер-классы и паблик-токи с профессиональными журналистами пройдут в рамках проекта "Ты в кадре", а стриткультурное сообщество "На районе" проведет встречи с известными танцорами и спортсменами. В рамках проекта "Дебаты" можно будет научиться основам ораторского искусства и работе перед камерой.
Помимо этого, различные мероприятия проведут некоммерческие молодежные организации.
В сентябре а портале "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное мероприятиям для молодежи. Ежегодно в столице проводятся тысячи различных студенческих фестивалей и конкурсов: "Весенняя неделя добра", Московский день студента, марафон #ЛетоСПользой, международный фестиваль студенческого и молодежного спорта Moscow Games и другие.
"Активным гражданам" предложили определить, каких мероприятий нужно проводить больше – профориентационных, образовательных, развлекательных, творческих или спортивных.
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