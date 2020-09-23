Москвичи выберут новые мероприятия для молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Голосование, посвященное мероприятиям для молодежи, стартовало на портале "Активный гражданин".
Ежегодно в столице проводятся тысячи различных студенческих фестивалей и конкурсов: "Весенняя неделя добра", Московский день студента, марафон #ЛетоСПользой, международный фестиваль студенческого и молодежного спорта Moscow Games и другие.
"Активным гражданам" предлагают определить, каких мероприятий нужно проводить больше – профориентационных, образовательных, развлекательных, творческих или спортивных. Участник голосования может указать до трех вариантов или предложить свой.
25 сентября в московском центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации пройдет международный студенческий фестиваль "Мы – россияне". Мероприятие позволит укрепить связи между народами России, а также странами Евразии. Участники смогут расширить свои деловые и творческие контакты в международной студенческой среде.
Ранее в Центральном выставочном зале "Манеж" открылся фестиваль современного искусства Artlife Fest, который продлится до 27 сентября.
Собянин осмотрел выставку современного искусства на фестивале Artlife
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