Столичную молодежь научат построению карьеры на онлайн-форуме

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Карьерный онлайн-форум для студентов "Практикуй!" пройдет в столице с 26 по 28 сентября. Молодым участникам дадут практические советы для начала трудовой деятельности, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На мероприятии выступят HR-специалисты ведущих московских и международных компаний. Кроме того, учащиеся смогут оценить возможности в интересующей сфере.

"Наш онлайн-форум должен стать связующим звеном между образовательными программами и работодателями. Благодаря экспертам и отраслевым компаниям участники узнают, какие именно умения и навыки нужны в этой сфере. Наша основная цель – чтобы участники на практике смогли применить полученные знания", – сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Планируется, что эксперты расскажут слушателям про различные индустрии, их устройство. Помимо того, можно будет узнать о секретах успешного собеседования и адаптации на новом рабочем месте.

"Форум "Практикуй!" поможет студентам и выпускникам определиться со стратегией поиска работы, узнать о возможностях трудоустройства и перспективах построения карьеры в различных отраслях", – добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В финале каждой встречи среди студентов разыграют карьерные консультации HR-специалистов выбранной индустрии. Подключиться к форуму можно будет на странице "ВКонтакте". Для участия нужна предварительная регистрация в сообществе.

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