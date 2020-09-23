Столичную молодежь научат построению карьеры на онлайн-форуме

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Карьерный онлайн-форум для студентов "Практикуй!" пройдет в столице с 26 по 28 сентября. Молодым участникам дадут практические советы для начала трудовой деятельности, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На мероприятии выступят HR-специалисты ведущих московских и международных компаний. Кроме того, учащиеся смогут оценить возможности в интересующей сфере.
"Наш онлайн-форум должен стать связующим звеном между образовательными программами и работодателями. Благодаря экспертам и отраслевым компаниям участники узнают, какие именно умения и навыки нужны в этой сфере. Наша основная цель – чтобы участники на практике смогли применить полученные знания", – сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.
Планируется, что эксперты расскажут слушателям про различные индустрии, их устройство. Помимо того, можно будет узнать о секретах успешного собеседования и адаптации на новом рабочем месте.
"Форум "Практикуй!" поможет студентам и выпускникам определиться со стратегией поиска работы, узнать о возможностях трудоустройства и перспективах построения карьеры в различных отраслях", – добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
В финале каждой встречи среди студентов разыграют карьерные консультации HR-специалистов выбранной индустрии. Подключиться к форуму можно будет на странице "ВКонтакте". Для участия нужна предварительная регистрация в сообществе.
Ранее Наталья Сергунина подвела итоги молодежного образовательного проекта "Бизнес-уик-энд". Заммэра рассказала, что под руководством наставников участники составляли планы по развитию своего бизнес-продукта и участвовали в тематических мастер-классах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: