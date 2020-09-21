В октябре в "Технограде" стартует новый проект для школьников и студентов

18:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Инновационный проект "Навыки будущего" стартует в начале октября в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Собянин. Программа позволит ученикам 8–11-х классов, студентам вузов и колледжей развить навыки, которые помогут им в будущем стать востребованными специалистами. Для них приготовили более 200 различных бесплатных воркшопов, хакатонов, квестов, деловых игр и встреч.
"Мы ожидаем, что в мероприятиях проекта до конца года поучаствуют около восьми тысяч человек. Они смогут научиться управлять своими эмоциями, работать в команде, системно мыслить", – рассказал руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
3 октября в 12:30 желающих приглашают посетить лекцию "Внутренняя кухня и карьерные возможности", на которой расскажут об образовательных программах и востребованных специалистах. А в 16:00 состоится лекция "Профессии будущего: чему стоит учиться уже сейчас", где специалисты познакомят участников с изменениями на рынке труда.
4 октября в 12:00 с участниками встретится руководитель направления "Разработка" комплексной программы по развитию личностного потенциала благотворительного фонда "Вклад в будущее" Дмитрий Сизарев. А в 16:00 начнется выступление бизнес-тренера Владимира Чичинадзе. Он раскроет секреты управленческой коммуникации, влияния и убеждения, психологии команд и личной эффективности руководителей.
За два года с образовательными программами "Технограда" познакомились более 420 тысяч человек. Заммэра столицы Наталья Сергунина добавила, что комплекс предоставляет возможность участникам пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе. Всего в комплексе представлены образовательные практики более чем по 40 специальностям и профессиям будущего.
"Это наш город": техноград на ВДНХ подготовил новые мастер-классы
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