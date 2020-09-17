К проекту "Мой школьный ресторан" присоединились 120 учреждений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участниками проекта по преобразованию школьных столовых в тематические рестораны стали уже 120 образовательных учреждений Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обычное пространство кафе при учебном заведении стремятся обновить не только с точки зрения дизайна, но и по меню. Оно составлено на основе вкусовых предпочтений детей и пожеланий родителей.
Кроме того, тематика ресторана определяет одно или несколько фирменных блюд: столовая в школе № 2005 посвящена Италии, а в школе № 1399 превращена в "Тадж-Махал" в индийском стиле.
Дополнительным плюсом становятся буфеты с продукцией для полезных перекусов. Это кисломолочные напитки, йогурты, свежие фрукты и овощи, а также пюре из них. Все блюда разрабатываются в точном соответствии требованиям СанПиН.
В новом учебном году меры безопасности усилены дополнительно – на входах в столовые стоят дозаторы с антисептиками, а непосредственно в обеденных залах разместили бактерицидные обеззараживатели воздуха. Кроме того, для параллелей разработаны индивидуальные графики питания.
Число школьных ресторанов в учебном году 2020/21 планируют расширить. Подать заявку на участие в программе можно до 27 сентября, причем определяющим в выборе дизайна и тематики будет голос учеников и учителей.
В начале сентября руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева провела для школьников открытый уроки по профилактике инфекционных заболеваний. Специалист особенно подчеркнула важность соблюдения правил в нынешнем учебном году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: