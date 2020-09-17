К проекту "Мой школьный ресторан" присоединились 120 учреждений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участниками проекта по преобразованию школьных столовых в тематические рестораны стали уже 120 образовательных учреждений Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Обычное пространство кафе при учебном заведении стремятся обновить не только с точки зрения дизайна, но и по меню. Оно составлено на основе вкусовых предпочтений детей и пожеланий родителей.

Кроме того, тематика ресторана определяет одно или несколько фирменных блюд: столовая в школе № 2005 посвящена Италии, а в школе № 1399 превращена в "Тадж-Махал" в индийском стиле.

Дополнительным плюсом становятся буфеты с продукцией для полезных перекусов. Это кисломолочные напитки, йогурты, свежие фрукты и овощи, а также пюре из них. Все блюда разрабатываются в точном соответствии требованиям СанПиН.

В новом учебном году меры безопасности усилены дополнительно – на входах в столовые стоят дозаторы с антисептиками, а непосредственно в обеденных залах разместили бактерицидные обеззараживатели воздуха. Кроме того, для параллелей разработаны индивидуальные графики питания.

Число школьных ресторанов в учебном году 2020/21 планируют расширить. Подать заявку на участие в программе можно до 27 сентября, причем определяющим в выборе дизайна и тематики будет голос учеников и учителей.

В начале сентября руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева провела для школьников открытый уроки по профилактике инфекционных заболеваний. Специалист особенно подчеркнула важность соблюдения правил в нынешнем учебном году.

