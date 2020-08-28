Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:48

Школы в новом учебном году сами примут решение о введении карантина – Минпросвещения

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Школы сами будут принимать решение о введении карантина, если возникнут очаги заболевания коронавирусом. Об этом заявила директор департамента администрирования и контроля министерства просвещения России Тамара Романова, передает ТАСС.

"Если возникнет ситуация с карантином на местах в одном классе или школе, <...> школа самостоятельно примет решение о точечном введении карантина", – сообщила Романова в ходе заседания комитета Государственной думы по здравоохранению.

Директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения подчеркнула, что российские школы начнут работать с 1 сентября в очном формате.

Кроме того, единый звонок в школах отменят, потому что у каждого класса будет собственный график перемен. Новые меры связаны с соблюдением норм безопасности из-за COVID-19. "В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время", – уточняет Романова. По ее словам, в образовательных учреждениях также откроют дополнительные входы в здания.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

Планируется, что вакцинация учителей от гриппа пройдет во всех регионах с сентября.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать