Школы в новом учебном году сами примут решение о введении карантина – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Школы сами будут принимать решение о введении карантина, если возникнут очаги заболевания коронавирусом. Об этом заявила директор департамента администрирования и контроля министерства просвещения России Тамара Романова, передает ТАСС.

"Если возникнет ситуация с карантином на местах в одном классе или школе, <...> школа самостоятельно примет решение о точечном введении карантина", – сообщила Романова в ходе заседания комитета Государственной думы по здравоохранению.

Директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения подчеркнула, что российские школы начнут работать с 1 сентября в очном формате.

Кроме того, единый звонок в школах отменят, потому что у каждого класса будет собственный график перемен. Новые меры связаны с соблюдением норм безопасности из-за COVID-19. "В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время", – уточняет Романова. По ее словам, в образовательных учреждениях также откроют дополнительные входы в здания.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

Планируется, что вакцинация учителей от гриппа пройдет во всех регионах с сентября.