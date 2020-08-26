Все школы, детсады и колледжи РФ готовы к учебному году – Минпросвещения

16:27
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Все школы, детские сады и колледжи России готовы к началу нового учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня могу доложить: все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы", – сказал он.
По словам главы министерства, более 90 тысяч образовательных организаций по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.
Во всех регионах с 1 сентября организуют вакцинацию учителей от гриппа. Как сообщает ТАСС, при выявлении коронавируса у ученика тестировать будут всех контактировавших с ним учеников и педагогов.
В Минобрнауки РФ добавили, что вузы РФ тоже готовы начать учебный год с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Учебные заведения проведут День знаний 1 сентября, большинство из них будут учиться очно.
Ранее Роспотребнадзор исключил требование о том, чтобы в одном классе на занятиях было не более 25 человек. В то же время школы поделят на участки, в которых будут учиться разные потоки: например, шестые классы могут отдельно огораживаться в своей рекреации.
Кравцов уточнил, что все школы откроются очно, закрываться при необходимости будут только точечно. Он подчеркнул, что при переходе на "удаленку" образовательный процесс прерывать не станут.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям.
В Москве мероприятие организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы.
Директор школы рассказал о новых правилах учебы
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