Роспотребнадзор отменил ограничения на число учеников на занятиях

18:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Роспотребнадзор исключил требование о том, чтобы в одном классе на занятиях было не более 25 человек. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на онлайн-встрече с главой партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Он пояснил, что изначальные требования ведомства были невыполнимы, на что жаловались учителя. Министр ответил, что компромисса по вопросу удалось достичь.
Кроме того, школы поделят на участки, в которых будут учиться разные потоки. Например, шестые классы могут отдельно огораживаться в своей рекреации.
Кравцов уточнил, все школы РФ откроются в очно, закрываться при необходимость будут только точечно. По его словам, при переходе на "удаленку" образовательный процесс прерван не будет.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.
В школах Москвы линейки организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы.
Детей с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с больными в школу не допустят. Класс с больным ребенком направят на карантин на 14 дней. Ученики будут временно заниматься дистанционно.
Масочный и перчаточный режим в образовательных учреждениях станет обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся смогут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.
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