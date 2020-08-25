Все школы России откроются в очном режиме – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все школы РФ откроются в очно, закрываться могут только точечно, как при сезонном гриппе, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на онлайн-встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Как сообщает пресс-служба Миронова, Минпросвещения совместно с Минздравом будет вести мониторинг здоровья детей с 1 по 14 сентября. По словам Кравцова, при переходе школы на "удаленку" образовательный процесс прерван не будет.

"Мы отбираем квалифицированный контент, и в случае, если школы переходят на карантин, образовательный процесс не прерывается. Мы заменяем Zoom и Skype на нашу отечественную систему", – объяснил он.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ. Регионы принимают решения сами, уточнил Кравцов.

Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

В столичных школах линейки организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы.

В школах усилят дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Помимо этого, будут запрещены массовые мероприятия.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что бассейны в школах Москвы будут недоступны до 1 октября. В Минпросвещения РФ обратили внимание, что учителя должны будут носить маски.

В начале нового учебного года состоятся всероссийские проверочные работы, но оценки выставляться не будут. Рособрнадзор уточнял, что из-за пандемии коронавируса их перенесли на период с 14 сентября по 12 октября. Проверочные работы оценивают уровень знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.