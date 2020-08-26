Вакцинация учителей от гриппа пройдет во всех регионах с сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинацию учителей от гриппа организуют во всех российских регионах с сентября, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Во всех субъектах РФ с сентября будет организована добровольная вакцинация учителей и технических работников в школах от гриппа", – приводит слова Кравцова ТАСС.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева ранее сообщила, что вакцинация от гриппа в Москве стартует 1 сентября.

В преддверии сезона респираторных заболеваний врач-кардиолог Александр Мясников рекомендовал россиянам сделать прививку от гриппа. Он подчеркнул, что позаботиться об этом следует уже в сентябре. По его мнению, вакцинация от гриппа особенно важна в связи с пандемией COVID-19.

Мясников добавил, что за последние несколько лет в Москве не было зафиксировано ни одного случая с серьезными осложнениями от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Сергей Собянин ранее сообщил, что вакцинация от сезонных заболеваний начнется в столице 1 сентября. Мэр напомнил, что в прошлом году было привито около семи миллионов москвичей.

Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Глава государства подчеркнул, что прививки следует поставить не менее чем 60% населения, причем дополнительно важно вакцинировать до 75% людей из группы риска по заболеваниям.

