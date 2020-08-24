Вакцинация от гриппа в Москве начнется с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация от гриппа в Москве стартует 1 сентября, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

По ее словам, в первую очередь начнется вакцинация групп риска. "Естественно, это сотрудники образовательных организаций и все, что связано с работой внутри образовательных организаций", – цитирует Андрееву РИА Новости.

Она напомнила, что вакцинацию можно пройти как в поликлиниках, так и в мобильных группах.

В преддверии сезона респираторных заболеваний врач-кардиолог Александр Мясников рекомендовал россиянам сделать прививку от гриппа. Он подчеркнул, что позаботиться об этом следует уже в сентябре. По его мнению, вакцинация от гриппа особенно важна в связи с пандемией COVID-19.

Мясников добавил, что за последние несколько лет в Москве не было зафиксировано ни одного случая с серьезными осложнениями от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Сергей Собянин ранее сообщил, что вакцинация от сезонных заболеваний начнется в столице 1 сентября. Мэр напомнил, что в прошлом году было привито около семи миллионов москвичей. Он отметил, что в этом году объем вакцинации надо повторить и сделать его раньше, поскольку должен быть период времени, когда вакцина должна сработать.

Президент России Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Глава государства подчеркнул, что прививки следует поставить не менее чем 60% населения, причем дополнительно важно вакцинировать до 75% людей из группы риска по заболеваниям.

