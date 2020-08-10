Мишустин поручил рассмотреть вопрос о выделении денег на вакцинацию против гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству финансов совместно с министерством здравоохранения рассмотреть вопрос о выделении денег на вакцинацию против гриппа. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, глава кабмина выразил надежду, что вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшее время.

Мишустин ранее сообщил, что ситуация с новыми пациентами в России постепенно улучшается. Несмотря на это, власти ведут постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь, уточнил он.

За сутки в России подтвердили 5 118 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. В 1 356 из них клинических проявлений не было. Всего в стране зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В стране проведено свыше 30,8 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. При этом только за сутки специалисты провели 246 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.

