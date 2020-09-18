Наталья Сергунина подвела итоги двух лет работы "Технограда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 420 тысяч человек познакомились с образовательными программами "Технограда" за два года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Это современный образовательный проект и надо сказать, весьма востребованный. Аналогов ему пока нет ни в России, ни в Европе. По принципу одного окна "Техноград" объединяет много возможностей", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что "Техноград" предоставляет возможность участникам пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе. Всего в комплексе представлены образовательные практики более чем по 40 специальностям и профессиям будущего.

Образовательные программы для людей любого возраста разработаны совместно с ведущими компаниями города. В этом году в программу вошли новые мастер-классы по звукорежиссуре, фотографии, графическому дизайну, видеоблогингу и видеомонтажу, трехмерной анимации, программированию, гейм-дизайну, английскому языку, флористике и технологиям в строительстве.

"В Москве создано инновационное образовательное пространство, где у любого жителя города есть возможность постоянно повышать ценность на рынке труда и иметь доступ к передовым знаниям в своей профессиональной области", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он напомнил, что в комплексе работает центр развития карьеры, специалисты которого оказывают помощь в выборе профессии. Фурсин подчеркнул, что за два года этой услугой воспользовались более 90 тысяч человек. Всего на площадке "Технограда" с 2018 года прошло более 950 мероприятий.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" является уникальной образовательной площадкой на ВДНХ. Поддерживает ее департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В его учебный план включено больше тысячи мастер-классов, курсов и интенсивов. Посетители обучаются профессиям, востребованным в таких сферах, как цифровые технологии, услуги для населения, креативные индустрии, городская инфраструктура и промышленность.