Наталья Сергунина подвела итоги молодежного образовательного проекта "Бизнес-уик-энд"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице подвели итоги бесплатного проекта по обучению старшеклассников и студентов основам предпринимательства "Бизнес-уик-энд", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В заключительном этапе "Бизнес-уик-энда" участвовали 120 проектных команд по два-три человека. 108 из них – это почти 340 школьников и студентов – блестяще закончили обучение, показав рекордный результат. Их суммарный объем продаж за время акселерации превысил 12 миллионов рублей", – сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что под руководством наставников участники составляли планы по развитию своего бизнес-продукта и участвовали в тематических мастер-классах. В финале начинающие предприниматели показали экспертам свои видеопрезентации подготовленного продукта. Сергунина уточнила, что выпускники после проекта получили рекомендации и дорожную карту на следующие шесть месяцев после завершения курса.

Участники "Бизнес-уик-энда" занимались развитием проектов в области 3D-моделирования, информационных технологий, сельского хозяйства, психологии, производства и продажи светильников, очистителей воздуха, сумок, украшений, а также в сфере юридических, образовательных, маркетинговых и других услуг.

По словам Сергуниной, в рамках проекта участниками в том числе были созданы курсы по стилю и психологии, проект по обслуживанию умной техники, а также была запущена пилотная версия продукта по франшизе крупной компании по обслуживанию бытовой техники и электроники.

Выпускники заключительного этапа проекта смогут сразу попасть на вторую и третью ступень клуба молодых предпринимателей Business Update. Все желающие также смогут стать наставниками для менее опытных членов клуба.

Всего в этом году в мероприятиях проекта "Бизнес-уик-энд" приняли участие около 20,5 тысячи человек в возрасте от 16 до 27 лет. Проект представляет однодневные квесты и тренинги, долгосрочные учебные программы, форумы и фестивали.