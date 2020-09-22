В Москве пройдет международный студенческий фестиваль "Мы – россияне"

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Международный студенческий фестиваль "Мы – россияне" пройдет 25 сентября в московском центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и международных связей столицы.

"Это важное событие столичного этнокультурного календаря организует молодежная ассамблея народов России "Мы – россияне". Фестиваль пройдет с 10:00 до 17:00", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие позволит укрепить связи между народами России, а также странами Евразии. Участники смогут расширить свои деловые и творческие контакты в международной студенческой среде.

В программу фестиваля войдут различные дискуссии, конкурсы фотографий, песен, видеороликов, танцевальных ансамблей народного танца.

Ранее в Центральном выставочном зале "Манеж" открылся фестиваль современного искусства Artlife Fest, который продлится до 27 сентября.

На выставке представлены работы 62 художников из 32 стран, среди которых Китай, Великобритания, Бразилия, Канада и другие. Площадь экспозиции составит 5 тысяч квадратных метров. Всего можно увидеть больше 300 скульптур и картин. Отмечается, что все они выполнены в разных техниках.