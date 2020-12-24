Москвичей пригласили на онлайн‑занятия по этикету и восточным танцам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Библиотеки и культурные центры проведут онлайн-занятия с 24 по 29 декабря, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 24 декабря на странице клуба "Атом" пройдет прямой эфир с экспертом по этикету Еленой Вервицкой, которая расскажет об искусстве женственности и хороших манерах. Во время занятия желающие смогут также задать интересующие вопросы.

Любителей театра будут ждать 26 декабря на странице Московского многофункционального культурного центра в соцсети "ВКонтакте". Во время занятия молодые актеры Les Partisans и мастерской "Центр современной драматургии и режиссуры" прочитают пьесу "Плохая изоляция".

На следующий день все желающие смогут присоединиться к уроку по восточным танцам. Занятие от хореографа Виктории Безверхой пройдет на страницах культурного центра "Дружба". А в понедельник, 28 декабря, Московский многофункциональный культурный центр посвятит свое занятие виолончели.

Во вторник, 29 декабря, москвичей старшего возраста будут ждать на онлайн-занятии, которое проведет библиотека имени Некрасова. Участникам расскажут, как записать видеосообщение детям и внукам, создать видеоконференцию и пригласить для участия других интернет-пользователей. С подробной программой лекций можно ознакомиться на портале "Онлайн.Библиогород".

Ранее москвичей пригласили на онлайн‑занятия по психологии и цифровым технологиям. Их проведут руководители масштабных проектов по развитию города, представители крупных компаний, профессиональные бизнес-тренеры и психологи-коучи.

