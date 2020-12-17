Москвичей пригласили на онлайн‑занятия по психологии и цифровым технологиям

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Фото: depositphotos/AndreyBezuglov
Образовательное пространство правительства Москвы организует бесплатные онлайн-занятия. Их проведут руководители масштабных проектов по развитию города, представители крупных компаний, профессиональные бизнес-тренеры и психологи-коучи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На виртуальных встречах пользователям расскажут о том, как повысить личную эффективность на работе и как выстроить плодотворные отношения с сотрудниками, а также дадут советы по раскрытию у ребенка талантов. Во время онлайн-занятий все желающие также смогут задать интересующие вопросы.
Лекторами занятий станут режиссер Юрий Быков, бизнес-тренер по визуализации информации Сергей Бехтерев, психолог Владимир Кузнецов и другие специалисты. Занятия начнутся с 18 декабря. На первой лекции специалисты расскажут об электронных проектах правительства.
Виртуальные занятия будут проходить на официальном сайте университета правительства Москвы и его социальных страницах.
Проект "Онлайн-обучение" появился на сайте университета правительства Москвы в апреле этого года. Он был создан для подготовки работников к дистанционному формату работы. В настоящее время на платформе собраны десятки различных вебинаров от более чем 100 экспертов.
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