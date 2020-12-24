Онлайн-марафон "День реставрации" проведут в Москве 26 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Онлайн-встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами пройдут 26 декабря в рамках онлайн-марафона "День реставрации", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Один из авторских туров по столице представит актер и режиссер Владимир Машков. Он расскажет о местах, связанных с его наставником – Олегом Павловичем Табаковым. Также москвичи и жители других городов смогут поучаствовать в онлайн-викторине и мастер-классах, послушать лекции", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Во время марафона реставраторы расскажут о том, как восстанавливали коммунальный корпус ансамбля экспериментального жилого дома, а также поведают о проведении ремонтных работ в здании Северного речного вокзала и кинотеатра "Художественный".
Кроме того, все желающие смогут принять участие в новогодних мастер-классах, во время которых специалисты расскажут, как создать фигурку рождественского ангела и похожую на мозаичные орнаменты аппликацию, а также сделают вместе со зрителями декоративные узоры Исторического музея.
"В преддверии Нового года и Рождества мы проведем четвертый и последний в этом году онлайн-марафон. В течение субботы все желающие смогут совершить виртуальные прогулки по Москве, Праге и Вене, заглянуть в отреставрированные коммунальный корпус Дома Наркомфина и Северный речной вокзал. Закончится "День реставрации" трансляцией рождественского концерта из католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Ранее москвичей пригласили на онлайн‑занятия по психологии и цифровым технологиям. Их проведут руководители масштабных проектов по развитию города, представители крупных компаний, профессиональные бизнес-тренеры и психологи-коучи.
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