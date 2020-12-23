Столичные парки подготовили новогоднюю онлайн‑программу

Фото: К. Сомов. Зима. Каток. 1915 год
Московские парки с 25 по 31 декабря проведут на своих страницах в соцсетях и YouTube-каналах творческие мастер-классы, познавательные лекции, концерты и новогодний квиз Деда Мороза. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Все желающие смогут бесплатно присоединиться к мероприятиям.
Так, 25 декабря в 16:00 парк "Кузьминки" приглашает на лекцию, посвященную рождественским традициям XIX века. Зрители узнают, как любил отмечать Рождество князь Сергей Голицын. Трансляцию можно посмотреть на страницах парка в соцсетях.
В этот же день в 18:00 на страницах усадьбы Воронцово в соцсетях расскажут, как в русском фольклоре появились образы любимых сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. 26 декабря в полдень зимний волшебник прочитает сказку для детей "День рождения старой ели".
27 декабря на страницах в соцсетях Таганского парка состоится новогодний квиз.
30 декабря в 10:00 музей-усадьба "Кусково" открывает виртуальную выставку "Хрупкое украшение". Все желающие увидят фарфоровые елочные игрушки художника Валентина Розанова, выполненные в технике гжели.
Бабушкинский парк приглашает на творческие мастер-классы. 30 декабря в 12:00 участники под руководством художника смастерят оригинальную елочку в технике оригами. 31 декабря в полдень пользователей научат делать елочные шарики в технике кинусайга.
Парк "Сокольники" предлагает самостоятельно сделать новогодние открытки друзьям и близким. 30 декабря в 14:00 на страницах парка в соцсетях опубликуют мастер-класс художницы Дарьи Кузнецовой.
Мастер-класс по плетению рождественских венков состоится на страницах парка "Северное Тушино" в социальных сетях 30 декабря в 17:00. 31 декабря в 17:00 подписчики соцсетей парка смогут сделать из пряжи, картона и джута елочное украшение в виде быка – символа 2021 года.
31 декабря на страницах Лианозовского парка в соцсетях опубликуют новогоднее музыкальное представление.
Парк "Фили" 31 декабря проведет на своем YouTube-канале новогодний огонек. Праздник будет проходить с 14:00 до 17:00.
Ранее сообщалось, что портал "Я дома" перед новогодними праздниками подготовил порядка 100 онлайн-мероприятий. Тренинги, лекции и тематические марафоны будут полностью бесплатными.
Кроме того, парки, библиотеки и культурные центры столицы подготовили онлайн-программу для детей. Юных горожан приглашают на мастер-класс по созданию рождественских венков, общение в прямом эфире с Дедом Морозом, спектакли по любимым сказкам, а также уроки восточных танцев.
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