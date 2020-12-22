Столичные парки и библиотеки подготовили новогоднюю онлайн-программу для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парки, библиотеки и культурные центры столицы подготовили для детей онлайн-программу на эту неделю. Юных горожан приглашают на мастер-класс по созданию рождественских венков, общение в прямом эфире с Дедом Морозом, спектакли по любимым сказкам, а также уроки восточных танцев. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

23 декабря в 12:00 на YouTube-канале библиотеки № 181 все желающие могут послушать профессиональное чтение рассказа "Елка" Михаила Зощенко.

Сотрудники библиотеки № 263 организовали чтение сборника рассказов "Книга джунглей" писателя Редьярда Киплинга. Мероприятие пройдет 24 декабря в 13:00 в соцсети "ВКонтакте".

Научиться делать рождественские венки из еловых шишек можно будет 24 декабря в 12:00 на странице библиотеки № 34 в Facebook.

В центре культуры "Сцена" состоится прямой эфир с Дедом Морозом. Программа "На связи Дед Мороз" состоит из десяти выпусков с его участием. На этой неделе прямые эфиры пройдут 25 и 26 декабря в 19:00 на странице центра в соцсети Instagram.

25 декабря в 13:30 на странице Центральной библиотеки № 21 в соцсети можно будет посмотреть спектакль "Три поросенка", в 17:00 центр культуры "Гармония" покажет постановку сказки "Морозко". Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что портал "Я дома" перед новогодними праздниками подготовил порядка 100 онлайн-мероприятий. Тренинги, лекции и тематические марафоны будут полностью бесплатными.