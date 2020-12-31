Столичные центры творчества проведут онлайн-программу для детей

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Столичные центры творчества подготовили специальную онлайн-программу для детей на новогодние каникулы. Они смогут посмотреть концерты и спектакли, принять участие в мастер-классах, послушать лекции и многое другое, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, центр детского творчества "Свиблово" подготовил новогоднюю сказку-мюзикл "Мир без чудес, или Приключения Алисы в Стране чудес", а московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма – онлайн-лекцию "Меховой интернат. Прогулка по живому уголку".

Дворец творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" проведет мастер-класс "Без чего не бывает Нового года? Новогодние традиции в разных странах мира". Также специальную программу подготовили Московский дворец пионеров, Дворец творчества детей и молодежи "Хорошёво", Дом детского творчества на Таганке и другие учреждения.

Мастер-классы, творческие уроки, тренинги и лекции также проведут столичные парки. Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают и детей, и взрослых. Основную часть занятий посвятят созданию своими руками новогодних украшений и подарков.