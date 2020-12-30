ВДНХ подготовила новогоднюю онлайн-программу

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

ВДНХ подготовила праздничную новогоднюю онлайн-программу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все мастер-классы, лекции и другие мероприятия будут транслироваться в социальных сетях ВДНХ и на официальном сайте. Начнется программа 30 декабря с поэтического спектакля театральной труппы Dead Poets Band. В этот же день актеры из центра славянской письменности прочитают произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского и Даниила Хармса.

В воскресенье, 3 января, центр славянской письменности "Слово" будет ждать всех желающих на мастер-класс по искусству каллиграфии. А с 2 по 10 января москвичей ждут творческие мастер-классы, онлайн-игротека, занятия на развитие воображения и смекалки от инновационно-образовательного комплекса "Техноград".

Об истории и традициях Рождества зрители смогут узнать накануне праздника, 6 января. В прямом эфире филолог и этнограф Александр Маточкин расскажет, как его отмечали в старину. На следующий день москвичей буду ждать на онлайн-спектакле по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король".

В этот же день читательский любительский клуб на ВДНХ проведет онлайн-встречу. Ее модератором традиционно выступит кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Егор Сартаков. Участникам расскажут об особенностях жанра святочного рассказа и его трансформации.

Ранее стало известно, что библиотеки и культурные центры также подготовили праздничную новогоднюю онлайн-программу. Первые мероприятия пройдут 31 декабря в 18:00. Начнет новогоднюю программу культурный центр "Киевский" с онлайн-концерта "Карнавальная ночь". А на страницах центра "Дружба" в это же время будут ждать для просмотра фильма "Елки Zoom", который был снят студией "Обыкновенное чудо".

В субботу, 2 января, всех желающих приглашают на виртуальную встречу с писательницей Викторией Журавлевой. На YouTube-канале библиотеки № 259 она расскажет, как сделать творческий блокнот писателя. А 5 января в 15:00 культурный центр "Северный" проведет мастер-класс, на котором специалисты расскажут о технике скрапбукинга.